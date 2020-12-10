وكالة الرأي الفلسطينية كيف تقنع الأطفال المكوث في المنزل فترة الحجر الصحي؟ وكالة الرأي الفلسطينية رجل يعتدى على فتى بـ"ساطور" في الأردن بسبب خلاف مع والده وكالة الرأي الفلسطينية فرنسي يترك في وصيّته 3 آلاف يورو للقطط وكالة الرأي الفلسطينية سرقة "طائرة بوتين النووية"! وكالة الرأي الفلسطينية أندرويد يضرب بقوة.. 5 مزايا جديدة رائعة وكالة الرأي الفلسطينية تغييرات جديدة تصل لمتصفح "كروم" وكالة الرأي الفلسطينية أمازون تطلق خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة يوم 14 ديسمبر وكالة الرأي الفلسطينية حماس تكشف فحوى اللقاء بالوفد الأمني المصري في غزة وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية وفد أمني مصري يصل غزة ويغادرها بعد لقاء قيادة حماس
أخبار » عجائب وطرائف

بعد شهرين من حادثة الزرقاء..

رجل يعتدى على فتى بـ"ساطور" في الأردن بسبب خلاف مع والده

10 كانون أول / ديسمبر 2020 07:36

رجل يعتدى على فتى بـ"ساطور" في الأردن بسبب خلاف مع والده
رجل يعتدى على فتى بـ

أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، اليوم الأربعاء، رجلاً اعتدى على فتى يبلغ 15 عاماً من خلال ضربه بساطور على رأسه بسبب خلاف مالي مع والده، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

وقال ناطق باسم مديرية الأمن العام في بيان إن "بلاغاً ورد بعد منتصف الليل بإسعاف حدث يبلغ من العمر 15 عاماً للمستشفى، إثر تعرضه لاعتداء بواسطة أداة حادة في منطقة الرأس من قبل أحد الأشخاص أثناء وجوده في منزله في منطقة مرج الحمام" في العاصمة عمّان.

وأشار إلى أن الجاني أتى إلى المنزل بحثاً عن الوالد بسبب وجود خلافات مالية بينهما، لكنه لم يجده فتعرّض لابنه بالضرب بواسطة أداة حادة على مناطق عدة من الرأس.

ولفت الناطق إلى توقيف السلطات المرتكب "وهو من ذوي الأسبقيات الجرمية في قضايا السرقات، وكان قد اختبأ في إحدى المزارع جنوب العاصمة".

من جهته، أكد عمّ الفتى لقناة "رؤيا" الأردنية أن "الاعتداء حصل عند الساعة الثالثة فجراً فيما كان الفتى وحيدا في المنزل"، لافتا إلى أن الأخير "تلقى ضربات عدة بالساطور في رأسه وهو في وضع صحي سيء ويرقد في قسم العناية المركزة بعد أن خضع لعملية جراحية في الرأس دامت أربع ساعات".

ودانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان الحادث. وقالت تانيا شابويزا ممثلة المنظمة في الأردن إن "جميع أنواع العنف ضد الأطفال يمكن منعها"، مؤكدة دعمها "تسريع الجهود والأطر التشريعية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال في البلاد".

ويأتي ذلك بعد أقل من شهرين على حادثة أخرى أحدثت صدمة في الأردن إثر بتر مجموعة من الأشخاص يدي فتى أردني يبلغ 16 عاماً وفقء عينيه ثأراً من والده في محافظة الزرقاء شمال شرق عمّان.

ونفذت قوات الأمن الأردنية حملة بعد تلك الجريمة أسفرت عن توقيف مئات المطلوبين والمشتبه بهم بقضايا ترويع مواطنين وفرض أتاوات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟