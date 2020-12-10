وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وارتفاع على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية الجامعة العربية تدين هجمة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان المحتل وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يصنع التاريخ مع ليفربول.. وأتالانتا يصعد لدور الـ16 بدوري الأبطال وكالة الرأي الفلسطينية أولمبياكوس يخطف بطاقة التأهل للدوري الأوروبي وكالة الرأي الفلسطينية ثنائية بنزيمة تصعد بريال مدريد.. ومونشنجلادباخ يتأهل أيضا وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد كرة الطائرة يرجئ إطلاق كأس السوبر في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية صيدلية المنزل: ماذا يجب أن تضم؟ وكالة الرأي الفلسطينية خطة إعلان الطوارئ بالمنزل.. أساسيات يجب توافرها خلال فترة الحجر المنزلي وكالة الرأي الفلسطينية كيف تقنع الأطفال المكوث في المنزل فترة الحجر الصحي؟ وكالة الرأي الفلسطينية رجل يعتدى على فتى بـ"ساطور" في الأردن بسبب خلاف مع والده
أخبار » عربي ودولي

الجامعة العربية تدين هجمة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان المحتل

10 كانون أول / ديسمبر 2020 08:20

الجامعة العربية تدين هجمة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان المحتل
الجامعة العربية تدين هجمة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان المحتل

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات هجمة الجيش الإسرائيلي على أبناء الجولان المحتل، وما يتعرضون له منذ صباح امس الاربعاء، من قمع وتنكيل بالغ القسوة، وهم يتصدون لإجراءات جيش الاحتلال في مصادرة أراضيهم، وزرع المستوطنات والتوربينات الهوائية في أراضيهم الزراعية ،مما أدى إلى سقوط عشرات الإصابات والاعتقالات في صفوفهم.


وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية ،في تصريح له اليوم إن هذه الممارسات القمعية لسلطات الإحتلال الإسرائيلي تأتي في نطاق السياسات الممنهجة والإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه في الجولان والأراضي الفلسطينية المحتلة لمواصلة فرض الأمر الواقع القسري للاستيطان والضم و التهويد.


وحمل الدكتور أبو علي ، المجتمع الدولي ومنظماته المعنية مسؤولية خاصة في التصدي لهذه الانتهاكات، مؤكدا على ضرورة العمل على توفير الحماية الدولية اللازمة وإنهاء الإحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.


وشدد على دعم الجامعة العربية الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وهو يتصدى للاحتلال الإسرائيلي ويتمسك بأرضه وهويته وعروبته وحقوقه المشروعة، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات الجسيمة المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي مخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية سواء كانت في الجولان أو في الأرض الفلسطينية المحتلة.


يذكر أن قيادات الجولان المحتل أعلنت الإضراب كخطوة تصعيدية ضمن الخطوات الاحتجاجية ضد نصب 25 عنفة رياح عملاقة لإنتاج الطاقة، وترى بذلك تهديدا وجوديا لقرى" مجدل شمس" و"بقعاثا" و"مسعدة" و"عين قنية"، إذ تستهدف العنفات 3,600 دونم من الأراضي الزراعية التابعة لأهالي هذه القرى.


وكانت الإدارة الأمريكية قد اعترفت العام الماضي، في خطوة أثارت جدلا واسعا، بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟