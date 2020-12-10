الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وارتفاع على درجات الحرارة

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الدائرة بأن يكون الجو بعد غد السبت غائماً جزئبا إلى غائم معتدلا فوق المرتفعات الجبلية ودافئا نسبيا فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد القريب يكون الجو غائماً جزئيا معتدلا فوق المرتفعات الجبلية ودافئا نسبيا فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5- 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربيية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.