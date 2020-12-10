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لتوزيعها على الأسر المحجورة والمحتاجة

اللجنة القطرية تبدأ توريد 3000 طرد غدائي وصحي إلى غزة

10 كانون أول / ديسمبر 2020 08:24

غزة- الرأي

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية بدأت عملية توريد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة في قطاع غزة، أمس الأربعاء.

وقال العمادي، إنه سيتم خلال أيام استكمال عملية توريد 3,000 طرد غذائي وصحي متكامل، لتتسلمها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة قبل توزيعها على الأسر المحجورة والمحتاجة ضمن تصنيفات الوزارة.

وأشار إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن منحة دولة قطر لمواجهة انتشار وتفشي فيروس "كورونا" في قطاع غزة، واستكمالاً لجهود دولة قطر في دعم الفئات المختلفة بجميع محافظات قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

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