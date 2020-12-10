استقرار أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
10 كانون أول / ديسمبر 2020 08:29
رام الله - الرأي:
جاءت أسعار العملات، مقابل الشيكل، اليوم الخميس كما يلي:
دولار 3.25
دينار 4.59
يورو 3.94
"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان
08:59النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2702)الخميس 10/12/2020
08:26الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بلدة كوبر برام الله
08:24اللجنة القطرية تبدأ توريد 3000 طرد غدائي وصحي إلى غزة
08:29استقرار أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم
08:22الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وارتفاع على درجات الحرارة
كافية
بحاجة إلى تعزيز
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015