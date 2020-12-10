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استقرار أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم

10 كانون أول / ديسمبر 2020 08:29

رام الله - الرأي:

جاءت أسعار العملات، مقابل الشيكل، اليوم الخميس كما يلي:

دولار 3.25

دينار 4.59

يورو 3.94

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