وكالة الرأي الفلسطينية قسم المنظمات الأهلية بزراعة الوسطى يتابع المشاريع الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة توقف 173 مخالفًا لإجراءات الوقاية وحظر التجول وكالة الرأي الفلسطينية مدير شرطة رفح: تقسيم المحافظة إلى مربعات وفصلها عن خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية "الرعاية الأولية" تنسق آليات عمل جديدة بين الدوائر الصحية وكالة الرأي الفلسطينية 17 وفاة و1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب "طموح 2 " الأحد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بهدم منزل في سلوان وكالة الرأي الفلسطينية "التدخل وحفظ النظام" تُنفذ (1956) مهمة خلال شهر نوفمبر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية مدير الشرطة: الإغلاق الجزئي وسيلة لكبح الوباء والعقوبات ليست غاية وكالة الرأي الفلسطينية شرطة محافظة الشمال تُنجز "7195" مهمة خلال شهر نوفمبر الماضي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم منزل في سلوان

10 كانون أول / ديسمبر 2020 12:06

القدس المحتلة- الرأي:

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منزل الباحث في شؤون القدس، عضو لجنة الدفاع عن أراضي بلدية سلوان فخري أبو ذياب، بحي وادي البستان في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال ترافقها طواقم من بلدية الاحتلال في القدس، اقتحمت منزله، وسلمته اخطاراً بالهدم، بذريعة عدم الترخيص.

وأوضحت أنه تم دفع غرامات مالية بقيمة 100 ألف شيقل لإعداد الأوراق اللازمة، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على الهدم، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار سياستها لملاحقة المقدسيين وهدم منازلهم وتهجيرهم، لصالح الاستيطان.

وبينت أبو ذياب أن نحو 80 منزلا في حي البستان تم إخطارها مسبقا بالهدم وتضم نحو 1600 مواطن، 63% منهم أطفال معرضون للتشرد في أي وقت.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟