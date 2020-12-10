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دعوات استيطانية لاقتحام الأقصى خلال عيد "الحانوكاة"

10 كانون أول / ديسمبر 2020 04:08

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فلسطين المحتلة - الرأي

أطلقت منظمات وجماعات "الهيكل المزعوم" الاستيطانية دعوات لتنظيم اقتحامات خلال ما يعرف بعيد "الحانوكاة" الذي يمتد منذ اليوم حتى الثامن عشر من شهر كانون الأول الجاري.

وأشارت تلك الجماعات عبر دعوات نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها ستنظم تلك الاقتحامات طوال اأام العيد وستقوم بإدخال الحلويات والمشروبات الخاصة بهذا العيد للمسجد.

وبينت أنها ستقوم كل ليلة بنصب "شمعدان الحانوكاة" وإنارة الشموع في ساحة الغزالي مقابل باب الأسباط.

ويذكر أن عشرات المستوطنين قد اقتحموا اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، في أول أيام العيد المذكور، عبر باب المغاربة.

وكان الاقتحام ضمن جولة ومسارات محددة وشملت إعطاء شروحات عن الهيكل المزعوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

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