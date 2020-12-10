كهرباء غزة توقع اتفاقية لشراء 5 ميجاوات من الطاقة الشمسية

غزة – الرأي:

وقع رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة سمير مطير، اتفاقية لشراء نحو 5 ميجاوات كهرباء ناتجة من الطاقة الشمسية، من شركة "حياة غزة باور" للطاقة المتجددة.

وأكد "مطير" خلال التوقيع على أهمية المشاريع الاستثمارية الخاصة بهذا المجال، مشيراً إلى أن المشروع يعد باكورة مشاريع الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة.

وبين أن المشروع سيتم تنفيذه في منطقة خزاعة بمحافظة خانيونس، وسيمثل دعما لقطاع الطاقة وسيكون من المشاريع التي ستساهم في خفض عجز الطاقة وتقليص الفجوة المترتبة على زيادة الطلب ونقص المتوفر.

ووجه دعوة لكافة المستثمرين في قطاع غزة وخارجه للبدء الفوري في خوض غمار هذا المجال الرحب المليء بالفرص الواعدة والمتاحة.

وأشار إلى وجود تسهيلات تقدمها الجهات المختصة وعلى رأسها سلطة الطاقة الفلسطينية للمستثمرين في هذا المجال، متمنياً بأن تلقى دعوته استجابة وترحيب من قبل قطاع المال والأعمال والمستثمرين لخلق واقع جديد في غزة.

وشدد على أن تلك المشاريع تعطي الأمل لقطاع عريض من المواطنين ويحيي الآمال بغد أفضل لكافة القطاعات المنهكة بفعل تراكم الأزمات وانعدام الفرص الحقيقية للازدهار.

وقال "يجب أن يكون هذا المشروع حافزاً قويا للبدء في إنشاء مشاريع مشابهه، تساهم في حل أزمة الكهرباء وتحقق أرباح قادرة على النهوض بواقعنا الاقتصادي في غزة".

من جانبها، وجهت ممثلة شركة "حياة غزة باور" تهاني أبو دقة شكرها لشركة الكهرباء على اهتمامها وتوجيهاتها المستمرة للطواقم الهندسية والفنية في الشركة لإتمام هذه الاتفاقية وإخراجها للنور.

وأكدت "أبو دقة" أن شركتها عازمة على المضي قدماً في استثماراتها بهذا المجال لدعم قطاع الطاقة في غزة بما يعود عليه بالفائدة ويحقق انفراجه ملموسة في واقع الكهرباء بغزة.

وأشادت بالكفاءات والعقول الفلسطينية والشركات المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة وقدرتها على مواكبة التطور وبناء منظومات تكنولوجية متطورة تمكن المجتمع بكافة فئاته من النهوض مجددا والدفع باتجاه تنمية مستدامة تعود عليه بالنفع والفائدة.

وحضر توقيع الاتفاقية كل من مدير عام شركة توزيع الكهرباء ماهر عايش، ورئيس اتحاد بلديات قطاع غزة يحيى السراج، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، ومدير عام سلطة الطاقة الفلسطينية هالة الزبدة، وعدد من المدراء والمستشارين من كلا الطرفين.