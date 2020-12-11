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الطقس: أجواء غائمة جزئيًا إلى صافية نسبيًا

11 كانون أول / ديسمبر 2020 09:49

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الحو هذه الليلة غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئيا الى غائم معتدلا فوق المرتفعات الجبلية ودافئا نسبيا فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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