"المرصد المغربي" يؤكد رفض الشعب للتطبيع مع إسرائيل

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان أن الشعب المغربي بكل قواه الحية ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "ويحمان" في تصريح لقناة الميادين "إن اعتراف الإمارات بمغربية الصحراء كان طعمًا لم نتلقفه، ونعتبرها وكيلاً حصرياً للكيان الصهيوني".

وأشار إلى أن الشعب المغربي يعد القضية الفلسطينية قضية وطنية والتطبيع خيانة.

وأضاف "حتى الآن بالنسبة لنا الجانب الرسمي لا يزال يتناغم مع نبض الشارع المغربي، وما لم يصدر شيء رسمي فنحن نعتقد بما يقوله رئيس الحكومة الذي ينطق باسم القرار الرسمي".

وتابع رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع إلى أنه "نبهنا من أن المستهدف ليس المغرب وحده في وحدته الترابية وإنما المستهدف هو المنطقة".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت أمس، عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل والمغرب وقعتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وأوضح ذلك المسؤول أن اتفاق التطبيع تم إبرامه خلال محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي وملك المغرب محمد السادس.