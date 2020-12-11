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الاحتلال يعتقل فلسطينياً بدعوى التسلل لمستوطنة جنوب بيت لحم

11 كانون أول / ديسمبر 2020 11:26

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فلسطين المحتلة - الرأي

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي أحد الفلسطينيين الليلة الماضية، بدعوى التسلل إلى مستوطنة "مجدال عوز" المحاذية لبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وخلال الحدث دوت صفارات الانذار داخل المستوطنة وطُلب من سكان المستوطنة ملازمة بيوتهم بعد الاشتباه بعملية تسلل للمستوطنة.

وأفاد شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال تواجدت على مدخل بيت فجار الغربي ومنعت دخول أو خروج السيارات من البلدة وإطلاق للقنابل الضوئية في المنطقة.

وذكرت مصادر عبرية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل فلسطينياً تسلل إلى مستوطنة "مجدال عوز"، فيما يبحث عن آخر تمكن من الانسحاب.

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