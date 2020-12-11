25 قتيلًا لدى الاحتلال بفعل عمليات فدائية منذ 2018

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت إحصائية إسرائيلية سنوية النقاب عن مقتل 25 جنديًا ومستوطنًا إسرائيليًا بفعل عمليات فدائية جرى تنفيذها منذ عام 2018.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن عام 2020 شهد مقتل جندياً إسرائيلياً في بلدة يعبد قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة إثر إلقاء طوبة على رأسه.

وأشارت إلى أن مستوطناً قتل شرقي مستوطنة "بيتاح تكفا" إلى الشمال الشرقي من مدينة "تل أبيب" خلال عملية طعن هذا العام.

وبينت أن 9 جنود و16 مستوطنًا قتلوا خلال العامين الماضيين، إضافة إلى إصابة عشرات بمئات العمليات في الضفة الغربية المحتلة.

وبشأن عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، قالت القناعة إن العام الجاري شهد انخفاضًا ملموسًا بعددها.

ونوهت إلى أنه تم تسجيل إطلاق 174 صاروخًا باتجاه مناطق الجنوب، مقارنة مع 1164 بعام 2018 و1296 صاروخًا عام 2019

ترجمة | صفا.