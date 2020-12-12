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بئر تبتلع طفلا وعملية "مستحيلة" تستعيده

12 كانون أول / ديسمبر 2020 06:24

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أظهر مقطع فيديو لحظة إنقاذ طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، سقط في بئر يصل عمقها لـ13 مترا.

وظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية رجال الإنقاذ في مدينة ميشن بتكساس، وهم يخرجون الطفل من الحفرة العميقة.

واستغرقت عملية الإنقاذ حسبما ذكر حساب مدينة ميشن على تويتر، أكثر من ست ساعات، حيث واجه المنقذون صعوبة كبيرة في إخراج الطفل نظرا لضيق الفوهة التي سقط من خلالها، إذ لم يتجاوز قطرها 25 سنتيمترا.

وأثنى مأمور مقاطعة ستار رينيه في منشور على "فيسبوك"، بالجهود التي بذلها فريق الإنقاذ لإخراج الطفل، والتجاوب السريع من قبل كافة المعنيين.

ويتعافى الطفل بحسب السلطات المعنية من إصابات غير خطيرة في مستشفى بإدنبرغ بتكساس، علما أن حالته الصحية مستقرة.

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