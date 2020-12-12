الطقس: أجواء غائمة إلى معتدلة والحرارة أعلى من معدلها بقليل

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائماً جزئيا الى غائم، معتدلا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئا نسبيا فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، معتدلا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا، معتدلا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئا نسبيا فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا معتدلا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئا نسبيا فوق بقية المناطق، خلال ساعات المساء والليل، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتحول الجو الى غائم، وتنشط الرياح، والأجواء مغبرة فوق بعض المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة فوق بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد بمنخفض الجوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو الثلاثاء المقبل، غائما وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق خاصة الشمالية وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.