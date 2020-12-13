وكالة الرأي الفلسطينية عودة الحياة لطبيعتها بقطاع غزة بعد يومين من الإغلاق وكالة الرأي الفلسطينية 5 فصائل تدعو لاستئناف الحوار الوطني لإنهاء الانقسام وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية مواجهات بالعيسوية والخليل وإصابة شاب بقلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء معتدلة اليوم ومنخفض جوي الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية كيف تعثر على جهاز أندرويد مفقود باستخدام Find My Device ؟ وكالة الرأي الفلسطينية تويتر تشترى شركة ناشئة تتيح التواصل مع أصدقائك افتراضياً وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تطرح ميزة "تسجيل الدخول بنقرة واحدة" لمتصفح كروم وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الكركديه على صحة جسمك
أخبار » الأسرة و المجتمع

فوائد الكركديه على صحة جسمك

13 كانون أول / ديسمبر 2020 07:45

1
1

الكركديه يحتوى على نسبة عالية من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والوقاية منها، ويتميز الكركديه بمذاقه الطيب و يعتبر المشروب المفضل عند الكثيرين ويمكن تناوله باردا أو دافئا حسب الرغبة .

وحسب ما ذكره موقع womenshealthmag  فإن فوائد الكركديه  على صحة الجسم هى:

1:قد يخفض شاي الكركديه ضغط الدم

واحدة من أكبر مزاعم شهرة شاي الكركديه هي قدرته على المساعدة في خفض ضغط الدم - والأبحاث تدعم هذه النظرية. في دراسة نشرتها مجلة التغذية، فإن البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم الذين تناولوا ثلاث حصص (720 مل) من شاي الكركديه يوميًا شهدوا انخفاضًا في ضغط الدم.

ولكن تأكد من التحدث مع طبيبك قبل اللجوء إلى شاي الكركديه كعلاج، خاصة إذا كنت تتناول أدوية ضغط الدم مثل هيدروكلوروثيازيد.

2:مستويات الكولسترول

يساعد في الحفاظ على مستويات الكولسترول لديك تحت السيطرة، وصحة القلب والأوعية الدموية، وفي دراسة صغيرة نُشرت في مجلة الطب البديل والتكميلي، وجد العلماء أن تناول حصة من هذا الشاي مرتين يوميًا لمدة شهر واحد يقلل من مستويات الكولسترول .

3: يحافظ على عملية الهضم بسلاسة

أنت تعلم أن الترطيب هو المفتاح للحفاظ على الجهاز الهضمي سعيدًا، وشاي الكركديه قد يمنحه دفعة إضافية، قد يعمل هذا الشاي العشبي أيضًا كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على إزالة كل من، الماء والصوديوم من الجسم، مما يساهم في التبول الطبيعي وحركات الأمعاء".

4:شاي الكركديه يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي

إلى جانب غسل يديك دينياً والحصول على لقاح الأنفلونزا ، قد يساعدك هذا الشاي العشبي تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والفيروسات والعدوى.

5: شاي الكركديه قد يدعم أهداف إنقاص الوزن

هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن الكركديه قد يكون لديه القدرة على المساعدة في إنقاص الوزن". وجدت إحدى الدراسات أن تناول مستخلص الكركديه لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى انخفاض وزن الجسم ودهون البطن ومؤشر كتلة الجسم لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن / السمنة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟