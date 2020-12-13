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الطقس: أجواء معتدلة اليوم ومنخفض جوي الثلاثاء

13 كانون أول / ديسمبر 2020 08:17

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئيا معتدلاً فوق المرتفعات الجبلية و دافئاً نسبياً فوق بقية المناطق خلال ساعات النهار، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي الليل، يكون الجو غائماً جزئيا معتدلاً فوق المرتفعات الجبلية ودافئاً نسبياً فوق بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الاثنين، يكون الجو غائماً جزئيا معتدلا فوق المرتفعات الجبلية ودافئاً نسبياً فوق بقية المناطق، خلال ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يتحول الجو الى غائم وتنشط الرياح واجواء مغبرة فوق بعض المناطق ويتوقع سقوط زخات متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض الجوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق خاصة الشمالية وقد تكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

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