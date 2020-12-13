مواجهات بالعيسوية والخليل وإصابة شاب بقلقيلية

الضفة المحتلة- الرأي:

شهدت بلدة العيساوية فجر اليوم الأحد مواجهات بين الشبان وقوة من حرس الحدود التابع للاحتلال التي اقتحمت البلدة، فيما تصدى مواطنون لهجمات المستوطنين في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، أن قوة للاحتلال سبقتها قوة خاصة من المستعربين اقتحمت حارة عبيد في العيساوية، حيث اندلعت مواجهات أوقعت إصابات بالاختناق بالغاز المدمع.

وأصيب، مساء أمس السبت، شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، أطلقوا خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شاب (19 عاما)، بعيار معدني في القدم، والعشرات بحالات اختناق.