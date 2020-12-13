5 فصائل تدعو لاستئناف الحوار الوطني لإنهاء الانقسام

غزة- الرأي

دعت خمسة فصائل فلسطينية، مساء أمس السبت، لاستئناف أعمال الحوار الوطني، عبر جولة جديدة للأمناء العامين، لبحث جميع القضايا المدرجة على جدول أعمال القضية الوطنية.

وأكدت الفصائل في بيان مشترك وصل "الرأي" نسخة منه عقب اجتماع لها، تمسكها بمواصلة الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات على أسس من الشراكة، بما في ذلك المجلس الوطني الفلسطيني على أساس ومرجعية وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى 2006).

وضم الاجتماع الفصائل (الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية– القيادة العامة؛ حركة الجهاد الإسلامي، قوات الصاعقة، الجبهة الديمقراطية).

وشددت على ضرورة التوافق على استراتيجية وطنية للمواجهة الشاملة للاحتلال وإزالة المستوطنات، بما في ذلك تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية وإطلاق المقاومة الشعبية بكل الأشكال، نحو انتفاضة شاملة، وعلى طريق التحول إلى عصيان وطني حتى دحر الاحتلال.

وجددت الفصائل معارضتها العودة إلى اتفاق أوسلو بشقيه الأمني والتفاوضي، وتمسكها بقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك إنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وإلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي.