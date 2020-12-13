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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2705) الاحد 13/12/2020

أخبار فلسطينية﻿

الخارجية الفلسطينية: هدم منازل الفلسطينيين "جريمة بحق الإنسانية"

وزارة الصحة: 4 ملايين جرعة من لقاح "كورونا" ستصل قريبا الى فلسطين

الرئيس يهنئ نظيره الكيني بعيد الاستقلال

اشتية: الإغلاق ليس عقابًا والحكومة الخاسر الأكبر منه

عباس يصل قطر غداً في زيارة عمل

الخارجية: وفاة و174 إصابة جديدة بكورونا في صفوف جالياتنا

عوض يشيد بـ"الانضباط العالي" للمواطنين في غزة

الصحة بغزة: تأثير الإغلاق الشامل يظهر خلال الفترة المقبلة

التشريعي بغزة يدعو ملك المغرب للتراجع عن التطبيع

"معروف" يوضح حقيقة أخبار تمديد الإغلاق في قطاع غزة

فلسطين تسجل 1845 إصابة جديدة و33 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أخبار إسرائيلية

إيهود باراك ينشر صورة تجمعه بالعاهل المغربي التقطت قبل 42 عاما

نتنياهو يؤكد إقامة العلاقات بين إسرائيل وبوتان

إسرائيل تدرس احتماليّة تقريب موعد استخدام اللقاح

إجراءات إسرائيلية عدوانية في عدة مواقع ببيت لحم

كتابات عنصرية في حيفا بعد استثمار إماراتي في "بيتار القدس"

اخبار دولية

بكتاب أرض الميعاد للرئيس الامريكي السابق أوباما: نتنياهو ماكر ومناور وعباس قليل الكلام

أكبر حزب إسلامي جزائري: "تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل قرار مشؤوم"

هولندا: نرحّب بالاتفاق المهم بين المغرب وإسرائيل

التجمع الوطني الموريتاني: ندين بشدة تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل

نيويورك تايمز تكشف: الاتفاقية الإسرائيلية-المغربية تتبع تاريخاً من التعاون في مجال الأسلحة والتجسس

قمة مصرية ـ عراقية ـ أردنية في الربع الأول من 2021

لبنان يرفض تقديم «هدية» لإدارة ترمب خلال المفاوضات مع إسرائيل

الأردن يدعو لتوفير الدعم المالي للأونروا لتقديم خدماتها للاجئين

ضاحي خلفان يدعو إلى تملك الإسرائيليين في الدول العربية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

حالة الغضب الشعبي الرافضة للاستيطان تتصاعد… مواجهات شعبية في مناطق التماس توقع عشرات الإصابات

الشرق الأوسط

حصيلة قياسية من الوفيات في الأراضي الفلسطينية

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

تقرير حقوقي: إسرائيل اعتقلت 413 فلسطينيا بينهم 49 طفلا خلال نوفمبر الماضي

الخارجية الفلسطينية: هدم منازل الفلسطينيين "جريمة بحق الإنسانية"

حصيلة قياسية من الوفيات في الأراضي الفلسطينية بجائحة «كورونا».. وتشديد إجراءات الإغلاق

الشروق المصرية

إسرائيل تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع بوتان

فلسطين: الإغلاق إجراء صحي وقائي غير عقابي والحكومة أكبر متضرر

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

الغد الأردنية

الشرق القطرية

وزير الخارجية الأردني يبحث مع مسؤول أممي توفير الدعم لـ"الأونروا"

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

اللواء توفيق أبو نعيم يصرح حول الإغلاق الأخير.. ما التفاصيل؟

إعلان هام للمزارعين والمربين والصيادين من وزارة الزراعة بغزة

مستوطنون يعتدون بالضرب على صحفي في تل الرميدة

القيادي ناصيف: الاحتلال بحاجة إلى مقاطعته بدلا من شرعنة وجوده

الديمقراطية تدعو لوقف الرهان على أوسلو لصالح استراتيجية وطنية

الأردن.. مباحثات لإعداد مؤتمر دولي يدعم "أونروا"

القدس المحلية

"المايسترو" يجوب قطاع غزة على متن دراجته الهوائية تحدياً لفايروس كورونا وقدم خدمة "ديلفري مجانية"

جنين: الشرطة تقبض على 50 مطلوبا للعدالة وتضبط 11 مركبة غير قانونية

جنين: الشرطة تفض حفلي زفاف وتغلق 170 محلا تجاريا وتحرر مخالفات سلامة عامة

مشاريع استيطانية ستحوّل الضفة إلى "جليل" جديد

مقتل فلسطيني في كفر قاسم

الحياة الجديدة

مؤسسات وفعاليات الخليل تؤكد ضرورة الحفاظ على هيبة المؤسسة الأمنية

وزارة الصحة: 4 ملايين جرعة من لقاح "كورونا" ستصل قريبا الى فلسطين

الأيام

لصحة": أربعة ملايين جرعة لقاح روسي تصل قريباً

لحصيلة الأعلى لوفيات الوباء في فلسطين: 33 في يوم واحد

وفاة و174 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

الشرطة: 95% نسبة الالتزام بقرارات الإغلاق

تشييع جثمان الشهيد عبد الناصر حلاوة

وكالة صفا

حمّاد: نريد طرفًا يؤمن بالمصالحة لإنهاء الانقسام

"حماس" تنعى الإعلامي الفلسطيني عمر خشرم

"العمل الإسلامي" الأردني: تطبيع المغرب جريمة تاريخية وخيانة للقدس

قاسم: تصاعد الهدم وتعاظم الاستيطان تطبيق تدريجي لمخطط الضم

الديمقراطية تدعو لامتلاك استراتيجية وطنية للمقاومة الشاملة

وكالة الرأي الفلسطينية

اللواء "أبو نعيم": لم ننته من مواجهة "كورونا" ومنع التجول الليلي مستمر

لجنة تعزيز القيم بغزة تثمن التزام الأهالي بالحظر الشامل

"معروف": لا تمديد للحظر الشامل والإجراءات الحكومية وقائية

الحكم المحلي تستقبل د.محمد المدهون لتعزيز التعاون المشترك

السراج يشيد بتعاون المواطنين واستجابتهم خلال يومي الحظر

التعليم "تستعد لإطلاق قناة "روافد التعليمية"

فلسطين اليوم

مختص اقتصادي يقدم نصائح مهمة للمواطنين في ظل انخفاض الدولار مقابل الشيكل

استمرار التظاهرات الحاشدة في إسرائيل ضد فساد نتنياهو

ممتلكات الفلسطينيين أصبح بالامكان الاطلاع عليها ومقاضاة الاحتلال

خلفان يهاجم حماس ويدعو للسماح للإسرائيليين بالتملك في بلاد العرب

التجمع الإعلامي الفلسطيني يَنعى الإعلامي الفلسطيني عُمر خَشْرَم

تجديد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثالثة

سما نيوز

الاحتلال يبتز الغزيّين: لقاح كورونا مقابل الأسرى

قيادي بحماس: الاحتلال أسس للانقسام الفلسطيني.. واتفاقية اوسلو سبب الكوارث العربية والإسلامية

الرئيس يستجيب لمناشدة مواطن بتوفير العلاج اللازم له

شرطة الاحتلال تعتقل صحافيا مم الخليل

صحيفة أمريكية تكشف عن هوية الوسيط في استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب

حماس توجه رسالة الى حركة فتح بشأن المصالحة الفلسطينية

عرب 48

الخليل: مواجهات بعد فضّ الأمن اجتماعًا لعائلة الجعبري

وكالة وفا

وفدان من القدس والجولان يقدمان التهاني للأسرى .

مؤسسات وفعاليات الخليل تؤكد ضرورة الحفاظ على

الكيلة: تحويل "الوطني" في نابلس إلى مستشفى اس ...

الصفدي والمفوض العام للأونروا يبحثان جهود توف .

حدث في مثل هذا اليوم

13 كانون أول (ديسمبر)

2002م جحر الديك منطقة تقع جنوب مدينة غزة وسبب قربها من خط الهدنة، فقد حاول 5 عمال فلسطينيين من عائل واحدة دخول (إسرائيل) من تلك المنطقة فأطلقت عليهم قوات الاحتلال النار بدم بارد مما أدى إلى استشهادهم وهم من عائلة الاسطل من سكان مدينة خانيونس

2001م سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني تأمر بإغلاق كافة مكاتب حركتي حماس و الجهاد الإسلاميّ في الأراضي الفلسطينية .

2000م قوات الاحتلال يغتال عباس العويري (26 عاماً) و الناشط في كتائب القسّام، في مدينة الخليل .

2000م الدكتور عبد العزيز الرنتيسي (53 عاماً) القياديّ في حركة حماس والمعتقل في سجون السلطة الفلسطينية ، يبدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقاله و عدم إطلاق سراحه.

1993م أول عملية استشهادية بسيارة مفخخة نفذها المجاهد أنور عزيز من حركة الجهاد الإسلامي على مفرق نحال عوز وأدت إلى عدد كبير ن الإصابات في صفوف قوات الاحتلال حسب اعتراف إذاعة الجيش الإسرائيلي.

1993م القوات الخاصة الإسرائيلية تغتال اشرف السندي قائد الجهاد الإسلامي في رفح ومحمد أبو معمر قائد النسر الأحمر الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

1988م الرئيس عرفات يعلن مبادرة سلام الشجعان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف بعد رفض الولايات المتحدة منح الرئيس عرفات تأشيرة دخول لإلقاء كلمة فلسطين في الجمعية العامة.

1988 م زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة في جنيف بعد رفض واشنطن منحه تأشيرة دخول.

1947م عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية تشن خمس غارات على مناطق سكنية فلسطينية في القدس ويافا وقرية الطيرة (قضاء حيفا) وتقتل 35 من الفلسطينيين المدنيين وتجرح كثيرين آخرين.

1947 م منظمة الأرغون الإرهابية اليهودية تشن غارات على القدس ويافا وحيفا (فلسطين) وتقتل 35 مدنيا فلسطينيا.

1971م الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة وتطبيق القرار 242.