محمد عوض يشيد بجهود الطواقم الطبية في مواجهة كورونا

غزة-الرأي

أعرب رئيس متابعة العمل الحكومي معالي ا.د.محمد عوض عن فخره وتقديره للجهود الاستثنائية التي تؤديها الطواقم الصحية ضمن جهود مواجهة جائحة كوفيد ١٩ ، جاء ذلك خلال زيارة تفقدية الى مستشفى غزة الأوروبي مساء امس ، رافقه فيها وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق ابو نعيم ، وكان في استقباله عطوفة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش ، ود. يوسف العقاد مدير المستشفى ، وم. بسام الحمادين مدير عام الهندسة والصيانة ، ود. عاطف الحوت مدير مراكز العزل الصحي .

وقال د. عوض:" أن جائحة كورونا فرضت أعباء اضافية على كاهل المنظومة الصحية الا أننا نستشعر مدى المسئولية الكبيرة التي تتحلى بها الطواقم الصحية وهي تقدم الخدمة بكل مهنية واقتدار .

واضاف :"أن مؤسساتنا الصحية تعمل كخلية نحل وعلى مدار الساعة واللحظة في تطبيب المصابين بمختلف حالاتهم الصحية ، ومتابعة الحالات في العزل المنزلي واجراء الفحوصات المخبرية ، وجهود الطواقم الادارية والهندسية وهي تتابع أدق تفاصيل العمل ، وتعمل على توفير الاحتياجات التي تمكن من تقديم الرعاية الطبية للمرضى .

كما وتوجه د.عوض برسالة الى المواطن الكريم بأن الوفاء للطواقم الصحية ودعم جهودهم في مواجهة الجائحة يكون بالالتزام بالاجراءات الصحية الوقائية للعبور الى بر الأمان وتخطي هذه المرحلة .



واشاد د.ابو الريش بالزيارة مثمنا عمل الكوادر الطبية في ظل هذه الظروف الصعبة مؤكداً ان وزارته تعمل على قدم وساق من أجل رفع قدرات المنظومة الصحية وزيادة عدد اسرة العناية وانتاج كميات الاكسحين اللازمة وتوفير مواد الفحص وتعزيز وتدريب الكوادر واستثمار الموارد المتاحة لتحقيق استجابة افضل لمواجهة الجائحة.

