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مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق الخليل

13 كانون أول / ديسمبر 2020 09:38

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - الرأي

هاجم مستوطنون، بعد منتصف الليلة الماضية، منازل المواطنين في قرية العديسة شرق محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين، هاجمت عددا من منازل المواطنين في قرية العديسة ببلدة سعير شرق الخليل، وشتموا سكانها بألفاظ نابية وهددوهم بالقتل وحرق منازلهم.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عددا من الحواجز العسكرية على مداخل بيت عوا وقرية خرسا ووادي عبيد في دورا جنوب غرب الخليل، وعلى مدخل بلدة حلحول شمال الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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