بدران: نثمن دعوة الفصائل بدمشق لاستمرار الحوار الوطني

غزة- الرأي

ثمّن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران دعوة خمسة فصائل فلسطينية لاستمرار الحوار وتجديد لقاء الأمناء العامين، وحرصها على وحدة الشعب الفلسطيني ورص الصفوف في مواجهة التحديات التي تعصف بالوطن وتهدد الثوابت الوطنية.

وقال بدران في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن حركة حماس" تتفق مع كل ما جاء في البيان، وتؤكد موقفها الثابت من الوحدة الوطنية، واستعدادها للاستمرار في الحوار الوطني الفلسطيني الشامل لاستعادة الوحدة وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أساس من الشراكة الوطنية بما في ذلك منظمة التحرير وفق المرجعيات الوطنية التي تم التأكيد عليها في اجتماع الأمناء العامين".

ودعت خمسة فصائل مساء السبت عقب اجتماع لها في دمشق إلى استئناف أعمال الحوار الوطني من خلال الدعوة لجولة جديدة للأمناء العامين للفصائل لبحث كل القضايا المدرجة على جدول أعمال قضيتنا الوطنية.

وضم الاجتماع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، وحركة الجهاد الإسلامي، وطلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.