11 وفاة و1233 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 11 حالة وفاة و1233 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1287 حالة تعافٍ بالضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة بجنين، و2 في نابلس، 1 طولكرم، 2 بيت لحم، 1 سلفيت، 1 رام الله والبيرة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (168)، جنين (163)، نابلس (245)، طولكرم (127)، رام الله والبيرة (253)، سلفيت (29)، قلقيلية (52)، طوباس (31)، بيت لحم (85)، ضواحي القدس (62)، أريحا والأغوار (18).

وذكرت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (209)، جنين (218)، نابلس (118)، طولكرم (104)، بيت لحم (277)، سلفيت (93)، طوباس (43)، رام الله والبيرة (89)، أريحا والأغوار (11)، قلقيلية (125).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 93 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 30 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.