130 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الأحد، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الرابع لما يسمى عيد "الأنوار/الحانوكاه" العبري.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 130 مستوطنًا بينهم 40 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وذكرت أن شرطة الاحتلال وفرت الحماية الكاملة للمستوطنين أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى، وتجولهم في باحاته حتى خروجهم من باب السلسلة.

وأوضحت أن بعض المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه، الأمر الذي استفز الحراس والمصلون.