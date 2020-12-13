الصحة: لم تتوقف اي من مستشفياتنا عن العمل خلال جائحة كوفيد 19

غزة-الرأي

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن جميع المستشفيات الحكومية العاملة في قطاع غزة تقدم خدماتها بشكل اعتيادي ولم تتوقف أي منها خلال جائحة كوفيد 19 ، مشيرة إلى أنها حافظت على ابقاء المستشفيات آمنة لتقديم الرعاية الصحية ضمن سلسلة اجراءات اتخذتها قبل وأثناء انتشار فيروس كوفيد19 في القطاع.

وقال د. أحمد شتات مدير دائرة الأطباء في الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة بغزة :" إن من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على تقديم خدمات آمنة داخل المستشفيات منع الزيارات والتنقل بين الأقسام إلا في حالات الضرورة.

كما شملت الإجراءات، إنشاء وتفعيل مراكز الفرز التنفسي لاكتشاف الحالات قبل دخولها إلى المستشفيات، إلى جانب إجراء الفحوصات الدورية للطواقم الطبية لمنع نقل العدوى بين أفرادها وإلى المرضى، وإجراء فحوصات كورونا قبيل إجراء العمليات الجراحية إلى جانب فرض الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والسلامة على الطواقم الطبية والمرضى.