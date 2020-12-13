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الصحة بغزة تحافظ على استمرار خدماتها خلال جائحة كورونا

13 كانون أول / ديسمبر 2020 03:32

خدمات الصحة
خدمات الصحة

غزة- الرأي-إبراهيم شقورة:

أعلنت وزارة الصحة بغزة، استمرارها في تقديم جميع خدماتها الصحية الأساسية  خلال جائحة كورونا، وذلك ضمن خطة وضعتها بشكل مسبق لاستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وذكر مدير دائرة العمليات والعيادات الخارجية في الإدارة العامة للمستشفيات أ. هاني حمادة، أن وزارته وبتعليمات من وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش قررت الإبقاء على جميع خدماتها الأساسية المقدمة للمواطنين منذ بدء الجائحة.

 ونوه إلى انه تم تحويل عدد من الخدمات الجراحية غير الطارئة إلى المستشفيات الصحية الأهلية لتقديمها للمواطنين من خلال نظام التأمين الصحي.

ولفت حمادة إلى أن من بين الخدمات التي تم استئناف العمل بها بالتعاون مع المؤسسات الصحية الأهلية، خدمات القسطرة القلبية، وخدمات الأنف والأذن والحنجرة وجراحات المسالك البولية والجراحات العامة وجراحات المناظير، إلى جانب خدمات الاشعة، وخدمات النساء والولادة .

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