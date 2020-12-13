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وكالة الغوث بغزة تعلن انتهاء أزمتها الإدارية

13 كانون أول / ديسمبر 2020 04:21

اونروا
اونروا

غزة- الرأي:

أكد رئيس اتحاد موظفي "وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين" "أونروا" في قطاع غزة أمير المسحال ما تحدث به المفوض العام للوكالة "فيليبي لازارين" عن انتهاء الأزمة الإدارية لها.

وقال المفوض العام للأونروا موجها كلامه لموظفي الوكالة في المناطق الخمس: "يسعدني أن أبلغكم أن الأزمة الإدارية التي عصفت بالأونروا العام الماضي قد انتهت الآن تماما لقد طُويت تلك الصفحة، فلدينا إدارة عليا جديدة.. لقد تمت استعادة الثقة بالكامل مع جميع الجهات المانحة الحالية".

وأكد المسحال أنه تم استكمال تعيين الإدارة الجديدة لوكالة "أونروا" بتعيين نائب للمفوض العام ومسئول شؤون الموظفين وتفويض المفوض العام نفسه.

وأضاف "الآن لدينا إدارة عليا جديدة بعد عهد كرينبول، وهذه الإدارة تسعى لعودة الثقة مع الدول المانحة والدول ذات العلاقة بأونروا للسير بالمؤسسة بكل شفافية".

وتابع المسحال "لا زال العجز المالي سيد الموقف وهناك تحديات كبيرة، ونتطلع لمخرجات الاجتماع، وحتى اللحظة ما يتوفر 51% من إجمالي فاتورة رواتب ديسمبر، ومن المتوقع أن تدخل السنة الجديدة قبل تلقي الرواتب، ونتوقع تأخير الرواتب حتى دخول العام القادم، حيث جرت العادة تلقي موظفي أونروا رواتبهم قبل ال25 ديسمبر بسبب احتفال كثير من زملائنا المسيحيين بأعياد الميلاد".

وقال "أسوأ سيناريو لنا أن نتلقى رواتبنا مع مطلع العام القادم قبل عيد الميلاد وفق التقويم الغربي 7 يناير، والصرف لن يكون في موعده المحدد، ورواتب منقوصة مرفوضة تماما من كل مناطق أونروا".

صفا.

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