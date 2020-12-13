وكالة الرأي الفلسطينية اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الخليل المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية وكالة الغوث بغزة تعلن انتهاء أزمتها الإدارية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة تحافظ على استمرار خدماتها خلال جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يشيد بأداء وسائل الإعلام خلال جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: لم تتوقف اي من مستشفياتنا عن العمل خلال جائحة كوفيد 19 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنفّذ 9 مخالصات عمالية بقيمة 36804 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية 130 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية 11 وفاة و1233 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تعلن بدء فعاليات ذكرى انطلاقتها الـ33 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الأسير شادي حلاوة يدخل عامه "15" في سجون الاحتلال
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الخليل المحتلة

13 كانون أول / ديسمبر 2020 04:43

الضفة المحتلة-الرأي:

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، اليوم الأحد، في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، دون أن يبلغ عن إصابات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"عصام يونس" يحصل على جائزة فرنسية ـ ألمانية لحقوق الإنسان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟