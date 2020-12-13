اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الخليل المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، اليوم الأحد، في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، دون أن يبلغ عن إصابات.