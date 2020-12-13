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بلدية خان يونس تكرّم ضابط شرطة لدوره الإنساني في الإغلاق

13 كانون أول / ديسمبر 2020 05:19

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غزة- الرأي:

كرّمت بلدية خان يونس، الملازم محمد ريان، لـ"دوره الإنساني ودماثة أخلاقه" في التعامل مع عدد من المواطنين المتجاوزين لتعليمات حظر التجوال الذي نُفّذ في جميع محافظات القطاع يومي الجمعة والسبت للحدّ من انتشار فيروس "كورونا".

وكان قد انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي للملازم ريان وهو يتحدّث باحترام وبكلمات طيّبة مع مجموعة من المواطنين يدعوهم فيها لالتزام بيوتهم، وقراءة كتاب أو أجزاء من القرآن الكريم؛ لحماية لأنفسهم من الفيروس الوبائي.

وشارك في تكريم الملازم ريان رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، وأعضاء ومسؤولين بالبلدية، بحضور نائب مدير الشرطة الخاصة للتدخل وحفظ النظام الرائد نضال قديح، ومجموعة من ضباط وعناصر المجموعة الشرطية التي كانت على رأس عملها خلال يومي حظر التجوال.

وأثنى البطة في كلمة مقتضبة على دماثة وخلق الملازم ريان الذي تعامل بروح الاخوة والأخلاق الحميدة مع المواطنين.

وفرضت وزارة الداخلية والأمن الوطني يومي الجمعة والسبت حظر تجول وإغلاق شامل على جميع محافظات قطاع غزة؛ ضمن جهود مكافحة تفشّي وباء "كورونا". 

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