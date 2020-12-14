حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة الغربية

الضفة المحتلة - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، عدة أحياء في مدينة نابلس، واعتقلت عددا من المواطنين.

وذكر شهود عيان أن قوة للاحتلال اقتحمت مناطق في محيط زواتا والمعاجين، وحاصرت العديد من المنازل، واستجوبت من فيها.

ومن المعتقلين الاستاذ علاء حميدان وهو اسير محرر ورئيس مجلس طلبة سابق في جامعة النجاح. وداهمت نفس القوة منزل ياسر منصور النائب في المجلس التشريعي المنحل، وحطمت مدخل منزله.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل النائب في المجلس التشريعي المنحل احمد الحاج علي في منطقة شارع السكة حيث اسكان الزهراء، وسلمته رسالة تحذير .

وفي الخليل اعتقل الاحتلال الأسير المحرر لؤي غيث عقب مداهمة منزله في الخليل.

وفي سلفيت اقتحمت قوة للاحتلال منزل الأسير المحرر عبد الله شتات في بلدة قراوة بني حسان، وتم استجوابه، ثم الانسحاب، دون اعتقال.

وفي رام الله داهمت اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ابو شخيدم، وفتشت منزل قسام الخطيب.

وجرى اقتحام مخيم العروب شمالي الخليل ومدينة اريحا.