5 وجبات غذائية تخفض الكوليسترول فى الدم.. تعرف عليها

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب ، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم ، وقد تساعد الألياف والدهون الصحية للقلب من الأطعمة مثل الخضروات والفواكه في بقاء مستوياتك ضمن النطاق الصحي وقد يؤدي تناول الألياف الكافية إلى تقليل مستويات الكوليسترول بنسبة تصل إلى 10٪ .

وحسب ما ذكره موقع healthline إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، توصي جمعية القلب الأمريكية (AHA) بالحد من تناول الدهون المشبعة من الأطعمة مثل اللحوم ومنتجات الألبان إلى ما لا يزيد عن 5-6٪ من السعرات الحرارية اليومية - أو 11-13 جرامًا لمن يأكل 2000 سعر حراري في اليوم ( 3 ).

وهناك بعض الوجبات الخفيفة التى ينصح بتناولها لتخفيف الكوليسترول وهى:

1: الأفوكادو

الأفوكادو مصدر غني للدهون غير المشبعة ، والتي ثبت أنها تساعد في خفض الكوليسترول الضار، علاوة على ذلك يحتوي كل نصف من هذه الفاكهة على حوالي 5 جرامات من الألياف.

لتحضير توست الأفوكادو ، ما عليك سوى تحميص شريحة من خبز الحبوب الكاملة المفضل لديك ووضع فوقها شرائح رقيقة من الأفوكادو.

2:التونة

تعد التونة مصدرًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وهي نوع من الدهون غير المشبعة التي توضح تأثيرات خفض الكوليسترول.

3: سلطة السلمون

السلمون هو مصدر غذائي كامل آخر لدهون أوميغا 3 مثل التونة ، يمكن استخدامه لصنع وجبة خفيفة لذيذة وغنية بالعناصر الغذائية

4:الحمص

الحمص من البقوليات اللذيذة والمتعددة الاستخدامات المحملة بالألياف والبروتينات النباتية، عند تحميصها ،تصبح مقرمشة ومثالية لتناول وجبات خفيفة صحية للقلب.

5: الشوفان

يحتوى الشوفان على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات التى تعمل على خفض الكوليسترول وحمايته من الأمراض.