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5 أطعمة شتوية هتساعدك على إنقاص الوزن بسهولة..تعرف عليها

14 كانون أول / ديسمبر 2020 09:04

5 أطعمة شتوية هتساعدك في فقدان الوزن
5 أطعمة شتوية هتساعدك في فقدان الوزن

يحتوي فصل الشتاء على الكثير من الفواكه والخضروات التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن أثناء الطقس البارد وهناك بعض الأطعمة الموسمية التي يمكن إضافتها إلى النظام الغذائي لفقدان الكيلوجرامات ، والحفاظ على لياقة الجسم حيث يمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى الخمول بجانب يؤدي في تناول الأطعمة الشتوية الذى يؤدى الى زيادة الوزن، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS.  

ووفقا للتقرير فإن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمران أساسيان لوزن صحي ومع ذلك ، مع حلول فصل الشتاء ، يمكن أن يتسبب الطقس البارد في أن نصبح كسولين ونتخطى التمرين، كما ان الروتين المعتاد للتمرين مضطربًا بالفعل بسبب وباء فيروس كورونا ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

5 أطعمة شتوية هتساعدك في فقدان الوزن
 

الخضراوات الورقية : تتوفر الخضار الورقية الخضراء على نطاق واسع خلال فصل الشتاء وتشمل هذه السبانخ وغيرها، وتشكل هذه الخضروات إضافة رائعة إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن لأنها تحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية والمزيد من الألياف إنها تضمن لك البقاء ممتلئًا لفترة أطول ، وتحد من آلام الجوع على الرغم من أنها منخفضة السعرات الحرارية ، فهي غنية بالعناصر الغذائية الأخرى مثل الحديد والبوتاسيوم وغيرها.

البرتقال: يتوفر البرتقال بكثرة في فصل الشتاء أنها تشكل فاكهة عظيمة لتعزيز المناعة ، وفقدان الوزن.إنها غنية بفيتامين C ، وهو أمر رائع لتعزيز المناعة ضد الالتهابات وكذلك للحفاظ على صحة الجلد كما أن البرتقال غني بالألياف وقليل من السكر ، حتى مع احتوائه على السكريات الطبيعية.

الفول السوداني: يتوفر الفول السوداني في فصل الشتاء، يعتبر الفول السوداني وجبة خفيفة رائعة في منتصف النهار لنظام غذائي لفقدان الوزن.

البنجر: غالبًا ما يستخدم بسبب لونه الأحمر الغني في الأطعمة، وهو طعام شتوي موسمي يمكن أن يساعد بشكل كبير في إنقاص الوزن، البنجر غني بالألياف وقليل السعرات الحرارية وغني بالعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك (فيتامين ب 9) والمنغنيز والبوتاسيوم والحديد وفيتامين سي.

الجزر: الجزر من الخضروات الشتوية الأخرى التي لها العديد من الفوائد الصحية من المعروف أن الجزر يساعد في الحفاظ على صحة العين ، ويمكن أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن كما أنها غنية بالألياف والعناصر الغذائية ومنخفضة السعرات الحرارية.

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