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رجل يسير فوق جناح طائرة في مطار أميركي

14 كانون أول / ديسمبر 2020 09:19

رجل يسير فوق جناح طائرة في مطار أميركي
رجل يسير فوق جناح طائرة في مطار أميركي

شهد مطار ماكاران الدولي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية واقعة غريبة بعد ظهر السبت، إذ فوجئ ركاب طائرة كانت على وشك الإقلاع بمشاهدة رجل يقفز فوق أحد جناحيها، في واقعة سجلتها كاميرات الركاب واستدعت فتح تحقيق من قبل الشرطة.

وقالت شركة طيران ألاسكا المشغلة للرحلة، التي كانت متجهة إلى بورتلاند في ولاية أوريغون، إن الطيار رصد شخصا يتجه نحو جناح الطائرة فقام بإبلاغ برج المراقبة.

وتظهر لقطات فيديو رجلا يتسلق نحو الجناح ثم يسير إلى طرفه، قبل أن ينزلق ويسقط على مدرج المطار ويقوم أفراد الشرطة بالقبض عليه.

وقالت وسائل إعلام إن أليخاندرو كارلسون (41 عاما) ظل يتحرك بحرية فوق الجناح لمدة 45 دقيقة تقريبا قبل أن يسقط ويقع في قبضة الشرطة.

ورجحت الشرطة قيامه بالقفز من فوق أحد أسوار المطار حتى وصل إلى مكان الطائرة.

وبعد اعتقاله، تم إسعافه في مركز طبي جراء إصابات طفيفة، ثم أودع السجن بتهمة "التعدي على ممتلكات الغير وعدم الاكتراث بالسلامة العامة".

ونقلت شبكة " إيه بي سي" عن شاهد عيان قوله إن الركاب أصيبوا بالصدمة جراء مشاهدة ما حدث، مشيرا إلى أن إحدى المضيفات أبلغته أنها خلال سنوات عملها الـ30 "لم تشهد شيئا كهذا من قبل".

 

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