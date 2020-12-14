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بدء شراء وجوه أشخاص لصناعة أقنعة للبيع في اليابان

14 كانون أول / ديسمبر 2020 09:25

بدء شراء وجوه أشخاص لصناعة أقنعة للبيع في اليابان
بدء شراء وجوه أشخاص لصناعة أقنعة للبيع في اليابان

يشتري متجر الأقنعة (كامينيا أوموت) وجوه الأشخاص ليصنع أقنعة مشابهة لها، يصل سعر بعضها إلى أكثر من 700 يورو.

وتقوم كامينيا أوموتي، مالكة متجر للأقنعة في طوكيو عاصمة اليابان، بصنع أقنعة فريدة من نوعها.

الفكرة كلها أن النموذج الأولي هو وجوه أناس حقيقيين. يمكن لأي شخص "بيع وجهه"، وسيتم مسحه ضوئيًا، ثم يتم عمل قناع باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد للبيع.

يقع متجر "أوكاورا" في أحد أقدم شوارع التسوق في وسط مدينة طوكيو. تبيع من 200 إلى 300 نوع قناع لكل ذوق ولون. كل واحد منهم يعتبر عملا فنيا.

وفقًا لشوهي أوكاوار صاحب متجر الأقنعة: "حسنًا، اعتقدت أنني يجب أن أحاول بيع وشراء وجوه الأشخاص منذ بداية عملي. هذا هو السبب في أنني لا أشعر أنني أفعل شيئًا مميزًا، لكنني أعتقد أنه سيكون من الممتع أن يكون لديك متجر أقنعة حيث يشتري الناس ويبيعون الوجوه".

ويضيف: "إذا نظرت إلى قناع حقيقي ولعبت به، فسوف يتفاعل الجميع بشكل مختلف وفي النهاية سيكون الأمر ممتعًا".

وأكد أنه يبلغ إجمالي سعر التجزئة للقناع في متجره حوالي (775 يورو).

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