12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا في أميركا

رام الله – الرأي:

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، في كل من الينوي، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5510 إصابة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة بأنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثاني على التوالي في صفوف الجالية ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة.

وبلغ مجمل عدد الوفيات بالفيروس في صفوف جاليتنا حول العالم 327 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات 8437 إصابة

إلى ذلك، أفاد الفريق المختص، بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الأعمال صباح اليوم الأحد، إلى اسطنبول للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم.