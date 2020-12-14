النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2706)الاثنين 14/12/2020
أخبار فلسطينية
- عباس يستكمل في الدوحة مباحثاته في عمّان والقاهرة
- حماس” تؤيد دعوة 5 فصائل فلسطينية لحوار وطني ينهي الانقسام
- هنية: إعادة السلطة العلاقات مع إسرائيل شكلت عائقا أمام المصالحة
- فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف “سياسة الكيل بمكيالين”
· هنية: حماس ولدت من رحم الشعب والقضية ولن تفرط أبدا في حقوق شعبنا
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مشعشع : لا رواتب لموظفي الاونروا حتى اللحظة وان تمكنا من توفير أي أموال سُترحل للعام القادم
· خمسة فصائل تدعو إلى عقد لقاء جديد للأمناء العامين لاستكمال الحوار الشامل
- وزارة الصحة: 4 ملايين جرعة من لقاح "كورونا" ستصل قريبا الى فلسطين
· صحة غزة ترفع قدرة أسرة العناية لمرضى كورونا إلى 200
أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يؤجل زيارته إلى البحرين والإمارات للمرة الثانية
- الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه 4 أشخاص اقتربوا من الحدود من الجانب اللبناني
- وزير اسرائيلي: بينس سيزور اسرائيل وقد يعلن من هناك عن تطبيع جديد
- إسرائيل والمغرب: تعاون وثيق وعميق في كل المجالات منذ عقود
- ترجيحات إسرائيلية بانضمام سلطنة عمان والسعودية للتطبيع قبل نهاية ولاية ترامب
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اخبار دولية
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الصحف العربية
القدس العربي
- مسؤول فلسطيني يحذر من تداعيات شرعنة 70 بؤرة استيطانية
- مثقفون عرب: التطبيع بداية تحرير قضية فلسطين من الأنظمة العربية المتواطئة وفرصة لإعادة…
- إسرائيل والمغرب: تعاون وثيق وعميق في كل المجالات منذ عقود
- إسرائيل والمغرب: تعاون وثيق وعميق في كل المجالات منذ عقود
- ترجيحات إسرائيلية بانضمام سلطنة عمان والسعودية للتطبيع قبل نهاية ولاية ترامب
- الاحتلال اعتقل 413 فلسطينيا بينهم 49 طفلا و7 نساء الشهر الماضي ويواصل «العقاب…
- هنية: إعادة السلطة العلاقات مع إسرائيل شكلت عائقا أمام المصالحة
- فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف “سياسة الكيل بمكيالين”
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الشرق الأوسط
- عباس يستكمل في الدوحة مباحثاته في عمّان والقاهرة
- الحكومة الإسرائيلية لتحويل 70 مستوطنة عشوائية إلى رسمية
- الخارجية الفرنسية: الوقت مناسب لإطلاق مبادرات السلام
- وزير الخارجية المغربي: العلاقات مع إسرائيل لم تتوقف أبداً
الاهرام المصرية
الشروق المصرية
- نتنياهو يؤجل زيارته إلى البحرين والإمارات للمرة الثانية
- الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه 4 أشخاص اقتربوا من الحدود من الجانب اللبناني
- وزير اسرائيلي: بينس سيزور اسرائيل وقد يعلن من هناك عن تطبيع جديد
- وسائل إعلام عبرية: هجوم إلكتروني واسع استهدف شركات إسرائيلية تنقل اللقاحات
- نتنياهو لمستشار الأمن القومي الأمريكي: إيران ستصبح بلطجيا عالميا ما لم يتم إيقافها
الاخبار اللبنانية
· انخفاض الدولار يرشّ الملح على جروح غزة
الغد الأردنية
- “حماس” تؤيد دعوة 5 فصائل فلسطينية لحوار وطني ينهي الانقسام
- غزة: 6 وفيات و406 إصابات جديدة بكورونا
الشرق القطرية
· قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من الضفة والقدس
· مؤسسات حقوقية فلسطينية: قوات الاحتلال اعتقلت 413 مواطنا خلال نوفمبر الماضي
· إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· "الزراعة": سنركِّز على جودة مدخلات الإنتاج والنهوض بقطاع الزيتون في العام الجديد
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هنية: حماس ولدت من رحم الشعب والقضية ولن تفرط أبدا في حقوق شعبنا
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ارتفاع أعداد إصابات الأسرى بـ "كورونا" لـ 138
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إذاعة عبرية تكشف بالأسماء: دولتان عربيتان نحو التطبيع قبل رحيل ترامب
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مطار دبي الدولي يستقبل أول رحلة افتتاحية لخطوط "العال" الإسرائيلية
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مجزرة بحق الشجر.. مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون المعمرة بالخليل
القدس
· صحة غزة ترفع قدرة أسرة العناية لمرضى كورونا إلى 200
· الاحتلال يقتحم مناطق متفرقة بنابلس وسلفيت ويعتقل مواطنًا
· هآرتس: مشروع استيطاني جديد يستهدف "بوابة يافا" بالبلدة القديمة بالقدس
· نتنياهو يتهرب من إقرار خطة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي
· إصابة سكرتير في مكتب نتنياهو بفيروس كورونا
الحياة الجديدة
· 130 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى
· وزارة الصحة: 4 ملايين جرعة من لقاح "كورونا" ستصل قريبا الى فلسطين
· الرئيس يهنئ نظيره الكيني بعيد الاستقلال
· 18 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى"
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صحيفة الأيام
· خمسة فصائل تدعو إلى عقد لقاء جديد للأمناء العامين لاستكمال الحوار الشامل
· »نابلس: مستوطن يدهس مواطنة وطفلها في حوارة
· »"الصحة": أربعة ملايين جرعة لقاح روسي تصل قريباً
· »الحصيلة الأعلى لوفيات الوباء في فلسطين: 33 في يوم واحد
· »وفاة و174 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
· »الشرطة: 95% نسبة الالتزام بقرارات الإغلاق
· »تشييع جثمان الشهيد عبد الناصر حلاوة
· »"
وكالة الرأي
· الصحة: رفع عدد أسرى العناية المخصصة لمصابي "كورونا" إلى 200
· مشعشع: لا رواتب لموظفي الأونروا حتى اللحظة
· حركة حماس.. 33 عاما على الانطلاقة
· حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة الغربية
· 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا في أميركا
· نحو مليون و619 ألف وفاة و72 مليوناً و647 ألف إصابة بـ"كورونا" عالمياً
وكالة صفا
فاقد للسمع والنطق
· الشهيد حلاوة.. جريمتا إعدام وعنصرية نفذها جنود الاحتلال وأطباؤه
· 33 عامًا على انطلاقة حركة "حماس"
وكالة سما
· مشعشع : لا رواتب لموظفي الأونروا حتى اللحظة
· الاحتلال يشن حملة مداهمات وتفتيش واعتقال واسعة في الضفة
· اعلام اسرائيلي: مصر تستدعي حماس وإسرائيل لإجراء مباحثات في القاهرة
· تضارب الأنباء حول تقدّم صفقة تبادل الأسرى: واللا.. الاحتلال وضع شروطًا جديدة
· هنية للأسرى: لن نترككم في غياهب السجون.. والتنسيق الامني شكل عائقا كثيفا أمام تحقيق المصالحة
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وكالة فلسطين اليوم
· الصحة تزيد عدد أسرة العناية المركزة لـ200 سرير وتوضح السبب!!
· مشعشع : لا رواتب لموظفي الاونروا حتى اللحظة وان تمكنا من توفير أي أموال سُترحل للعام القادم
· في غزة والضفة..تفاصيل صرف مساعدة لـ10 الاف متضرر من كورونا خلال أيام والفئات المستهدفة
· أنباء متضاربة حول تقدم مباحثات "صفقة تبادل الأسرى" وحماس تلتزم الصمت
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عرب 48
· إصابتان برصاص الاحتلال الحيّ قرب طولكرم
· 4 وفيات و200 إصابة جديدة بكورونا في القدس المحتلّة
· هنيّة: إعادة السلطة العلاقات مع الاحتلال عائق أمام المصالحة
· تضارب الأنباء حول تقدّم صفقة تبادل الأسرى
· الصحة الإسرائيليّة: 917 إصابة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية
· الاحتلال يبلور خطة لشرعنة 46 بؤرة استيطانية جديدة
· هجمات سيبرانية إيرانية تستهدف عشرات الشركات الإسرائيلية
· نتنياهو مستقبلا أوبريان: ملتزمون بالعمل ضد إيران
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وكالة وفا