النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2706)الاثنين 14/12/2020

10:01رفع عدد أسرى العناية المخصصة لمصابي "كورونا" بغزة إلى 200

10:14النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2706)الاثنين 14/12/2020

10:19خط الدفاع الأول ..يواجهون الخطر من مسافة صفر

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟