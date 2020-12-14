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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2706)الاثنين 14/12/2020

14 كانون أول / ديسمبر 2020 10:14

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2706)الاثنين 14/12/2020

أخبار فلسطينية

·        هنية: حماس ولدت من رحم الشعب والقضية ولن تفرط أبدا في حقوق شعبنا

·        

مشعشع : لا رواتب لموظفي الاونروا حتى اللحظة وان تمكنا من توفير أي أموال سُترحل للعام القادم

·         خمسة فصائل تدعو إلى عقد لقاء جديد للأمناء العامين لاستكمال الحوار الشامل

  • وزارة الصحة: 4 ملايين جرعة من لقاح "كورونا" ستصل قريبا الى فلسطين

·         صحة غزة ترفع قدرة أسرة العناية لمرضى كورونا إلى 200

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·         انخفاض الدولار يرشّ الملح على جروح غزة

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 الغد الأردنية

الشرق القطرية

·         قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين من الضفة والقدس

·         مؤسسات حقوقية فلسطينية: قوات الاحتلال اعتقلت 413 مواطنا خلال نوفمبر الماضي

·          إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·          "الزراعة": سنركِّز على جودة مدخلات الإنتاج والنهوض بقطاع الزيتون في العام الجديد

·       

هنية: حماس ولدت من رحم الشعب والقضية ولن تفرط أبدا في حقوق شعبنا

·        

ارتفاع أعداد إصابات الأسرى بـ "كورونا" لـ 138

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إذاعة عبرية تكشف بالأسماء: دولتان عربيتان نحو التطبيع قبل رحيل ترامب

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مطار دبي الدولي يستقبل أول رحلة افتتاحية لخطوط "العال" الإسرائيلية

·        

مجزرة بحق الشجر.. مستوطنون يحرقون مئات أشجار الزيتون المعمرة بالخليل

القدس

·         صحة غزة ترفع قدرة أسرة العناية لمرضى كورونا إلى 200

·         الاحتلال يقتحم مناطق متفرقة بنابلس وسلفيت ويعتقل مواطنًا

·         هآرتس: مشروع استيطاني جديد يستهدف "بوابة يافا" بالبلدة القديمة بالقدس

·         نتنياهو يتهرب من إقرار خطة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي

·         إصابة سكرتير في مكتب نتنياهو بفيروس كورونا

الحياة الجديدة

·         130 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

·         وزارة الصحة: 4 ملايين جرعة من لقاح "كورونا" ستصل قريبا الى فلسطين

·         الرئيس يهنئ نظيره الكيني بعيد الاستقلال

·         18 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى"

·          

صحيفة الأيام

·         خمسة فصائل تدعو إلى عقد لقاء جديد للأمناء العامين لاستكمال الحوار الشامل

·         »نابلس: مستوطن يدهس مواطنة وطفلها في حوارة

·         »"الصحة": أربعة ملايين جرعة لقاح روسي تصل قريباً

·         »الحصيلة الأعلى لوفيات الوباء في فلسطين: 33 في يوم واحد

·         »وفاة و174 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

·         »الشرطة: 95% نسبة الالتزام بقرارات الإغلاق

·         »تشييع جثمان الشهيد عبد الناصر حلاوة

·         »"

وكالة الرأي

·         الصحة: رفع عدد أسرى العناية المخصصة لمصابي "كورونا" إلى 200

·         مشعشع: لا رواتب لموظفي الأونروا حتى اللحظة

·         حركة حماس.. 33 عاما على الانطلاقة

·         حملة مداهمات واعتقالات في عدة مدن بالضفة الغربية

·         12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا في أميركا

·         نحو مليون و619 ألف وفاة و72 مليوناً و647 ألف إصابة بـ"كورونا" عالمياً


وكالة صفا


فاقد للسمع والنطق

·         الشهيد حلاوة.. جريمتا إعدام وعنصرية نفذها جنود الاحتلال وأطباؤه

·         33 عامًا على انطلاقة حركة "حماس"

 

وكالة سما

·         مشعشع : لا رواتب لموظفي الأونروا حتى اللحظة

·         الاحتلال يشن حملة مداهمات وتفتيش واعتقال واسعة في الضفة

·         اعلام اسرائيلي: مصر تستدعي حماس وإسرائيل لإجراء مباحثات في القاهرة

·         تضارب الأنباء حول تقدّم صفقة تبادل الأسرى: واللا.. الاحتلال وضع شروطًا جديدة

·         هنية للأسرى: لن نترككم في غياهب السجون.. والتنسيق الامني شكل عائقا كثيفا أمام تحقيق المصالحة

·          

 

وكالة فلسطين اليوم

·         الصحة تزيد عدد أسرة العناية المركزة لـ200 سرير وتوضح السبب!!

·         مشعشع : لا رواتب لموظفي الاونروا حتى اللحظة وان تمكنا من توفير أي أموال سُترحل للعام القادم

·         في غزة والضفة..تفاصيل صرف مساعدة لـ10 الاف متضرر من كورونا خلال أيام والفئات المستهدفة

·         أنباء متضاربة حول تقدم مباحثات "صفقة تبادل الأسرى" وحماس تلتزم الصمت

·          

عرب  48

·         إصابتان برصاص الاحتلال الحيّ قرب طولكرم

·         4 وفيات و200 إصابة جديدة بكورونا في القدس المحتلّة

·         هنيّة: إعادة السلطة العلاقات مع الاحتلال عائق أمام المصالحة

·         تضارب الأنباء حول تقدّم صفقة تبادل الأسرى

·         الصحة الإسرائيليّة: 917 إصابة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية

·         الاحتلال يبلور خطة لشرعنة 46 بؤرة استيطانية جديدة

·         هجمات سيبرانية إيرانية تستهدف عشرات الشركات الإسرائيلية

·         نتنياهو مستقبلا أوبريان: ملتزمون بالعمل ضد إيران

·          

وكالة وفا

·         الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الخليل

·         كورونا” عالميا: نحو مليون و619 ألف وفاة و72 مليونا و647 ألف ...

·        

حدث في مثل هذا اليوم

·         14 كانون أول (ديسمبر)

·         2005م استشهاد أربعة من المجاهدين الفلسطينيين من قرية صلاح الدين، في قصفٍ صاروخيّ صهيونيّ في قطاع غزة. والشهداء هم: حسام أبو ندى، ومحمد جحا، ورشاد ارحيم، وحمدان مهنا.

·         2004م شهيد في مدينة رفح و 18 جريحاً بالقطاع والضفة وهدم 12ممنزلاً وتجريف أراض زراعية في مدينة خانيونس والشهيد هو سلطان سمير خفاجة 29 عاماً.

·         2002م الأسرى في سجن "هداريم" الصهيونيّ يعلنون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على إجراءات إدارة السجن التعسّفية.

·         2000م قوات الاحتلال تغتال هاني أبو بكرة (32معاماً) و أحد كوادر كتائب القسّام ، بالقرب من مستوطنة "كيسوفيم" في قطاع غزة .

·         1988م الولايات المتحدة الأمريكية تقرّر إقامة حوارٍ مع منظمة التحرير الفلسطينية .

·         1998م بل كلينتون يزور غزة في أول زيارة من نوعها يقوم بها رئيس أمريكي وهو بيل كلينتون لمدينة غزة ويجتمع مع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني والذين قرروا إلغاء البنود الداعية للقضاء على "إسرائيل" من الميثاق الوطني الفلسطيني.

·         1987 م حركة المقاومة الإسلامية- حماس جناح من أجنحة حركة الإخوان المسلمين أكبر الحركات الإسلامية العاصرة في العالم. وحلقة من حلقات الجهاد التي تتصل وترتبط بحركة الشيخ عز الدين القسام عام 1935م، وجهاد الأخوان المسلمين في حرب فلسطين عام 1948، في مواجهة الإمبريالية والصهيونية.

·         1981م الاحتلال الإسرائيلي يعلن إلحاق الجولان به بشكل رسمي

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