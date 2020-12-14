تعليم خان يونس يطلق مبادرة لتوفير بطاقات التعلم الذاتي للطلبة

خان يونس- الرأي

أطلق أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية بخان يونس، مبادرة لتوفير بطاقات التعلم الذاتي لطلبة الصفوف من الأول إلى الرابع الأساسي، جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري ومديرات المدارس التي تشتمل على الصفوف من الأول إلى الرابع الأساسي، في مركز التدريب التربوي، وحضر اللقاء: أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، ود. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام.

وأوضح أ. الفرا أن هذه المبادرة جاءت من منطلق المسئولية اتجاه أبنائنا الطلبة حيث أن هناك فئة غير قليلة لا تستطيع الوصول إلى التعلم عن بعد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لعدم توفر الإمكانات، كما وأكد على ضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح المبادرة، وتحدث عن ضرورة التكاملية في العمل بين الإشراف والإدارات المدرسية.

ومن ناحيته تحدث أ. العسولي عن ضرورة تجهيز جداول على خمسة أيام بواقع ست حصص يومية في حال عودة التعليم الوجاهي والتزام الطلبة في المدارس، وحث مديري المدارس على إغلاق السلف المدرسية، وتوزيع حصص معلمي المياومة على باقي المعلمين الأساسيين، ونبه إلى أهمية السداد والمقاربة في تقييم الأداء السنوي للمعلمين مع الأخذ بمعايير الصفوف الافتراضية بالحسبان.

وفي كلمته أوضح د. رمضان آلية تقييم الطلبة من (1-4) خلال الفصل الدراسي الأول حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، وأكد على تفعيل الصفوف الافتراضية ومتابعتها من مديري المدارس، ورصد الدرجات على صفحات الإدارات المدرسية.

ومن جانبه أكد د. أكرم الحجوج رئيس قسم الإدارات المدرسية على ضرورة وجود متابعة للصفوف الافتراضية من خلال مديري المدارس بصفته مشرف مقيم، وأكد على ضرورة أن تشتمل ورقة العمل على أهداف ومحتوى تعليمي وأنشطة.

وتم الاستماع لمداخلات الحضور والرد على استفساراتهم.

