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الشرطة تكّرم ضابطاً لحسن تعامله مع المواطنين خلال أيام الإغلاق

14 كانون أول / ديسمبر 2020 10:57

مدير عام الشرطة يُكّرم الضابط محمد ريان لحسن تعامله مع المواطنين خلال أيام الإغلاق
مدير عام الشرطة يُكّرم الضابط محمد ريان لحسن تعامله مع المواطنين خلال أيام الإغلاق

غزة- الرأي

كرّم اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة في مكتبه بمدينة عرفات للشرطة، صباح اليوم الاثنين، الضابط الملازم حقوقي محمد ريان من قوات التدخل وحفظ النظام بمحافظة خان يونس بحضور قائد قوات التدخل وحفظ النظام ومدير دائرة التدخل في محافظة خانيونس .

وأثنى اللواء صلاح على حُسن خلق الضابط ريان وحسن تعامله مع المواطنين خلال فترة الإغلاق الشامل التي شهدها قطاع غزة يومي الجمعة والسبت الماضيين، داعياً في الوقت ذاته أفراد الشرطة إلى أن يحذو حذو زميلهم في حسن تعاملهم مع المواطنين وتقديم النصائح لهم للالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الحكومية .
يذكر أن الضابط ريان ظهر خلال مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي يطالب فيه أحد المواطنين بضرورة الالتزام بقرار الحظر والجلوس في المنزل إما لمشاهدة التلفاز أو قراءة القرآن أو الاجتماع مع الأهل وألا يكسر حظر التجوال كي لا يعرّض نفسه للعقاب .

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