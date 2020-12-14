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تربية الوسطى تجتمع بالمشرفين التربويين لبحث آليات تقييم الطلبة

14 كانون أول / ديسمبر 2020 10:59

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الوسطى- الرأي

 بحثت مديرية التربية والتعليم بالوسطى مع المشرفين التربويين عدد من المواضيع الفنية والإدارية المتعلقة بالتعليم عن بعد والصفوف الافتراضية والخطط التطويرية خلال جائحة كورونا وانعكاسها على المسيرة التعليمية.


 جاء ذلك، خلال الاجتماع بالمشرفين التربويين بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة، وبمشاركة كافة المشرفين التربويين، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.


 وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالحضور وأثنى على جهودهم خلال الفترة الماضية من خطة العودة الآمنة للمدارس بمراحلها المختلفة ودورهم في متابعة عمل المدارس والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية خلال جائحة كورونا.


 وأكد الحاج على دور المشرفين التربويين في تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها، والتطرق للصفوف الافتراضية وإجراءات تطبيق التعلم عن بعد، وأدوات تقييم الطلبة خلال الفصل الدراسي الأول ودور المعلم ومدير المدرسة والمشرف التربوي في هذه العملية.


مدير الدائرة الفنية محمد حمدان قال أن الاجتماع يهدف لمناقشة عدد من القضايا الفنية والإدارية المتعلقة بالعمل الإشرافي في ظل هذه المرحلة من الحجر الصحي وتعطيل المدارس، وأضاف أن الاجتماع يتضمن تعليمات وآليات تقييم الطلبة للفصل الدراسي الأول للصفوف من الأول حتى الرابع الأساسي ومن الخامس حتى الحادي عشر، مشيراً الى ضرورة استمرار متابعة المشرفين للمدارس والمعلمين سواء بالزيارات الميدانية أو متابعة الصفوف الافتراضية والتعليم عن بعد. 

IMG_3481 تربية الوسطى تجتمع بالمشرفين التربويين لبحث آليات تقييم الطلبة IMG_3477 IMG_3474 IMG_3471
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