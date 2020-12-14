"الإغلاق وحظر التجوال".. إجراءٌ وقائي لوأد "كورونا"

غزة- الرأي-ألاء النمر

حالة من الرضى والالتزام سادت شوارع قطاع غزة بعد إعلان حظر التجوال التي أعلنت عنه لجنة الطوارئ في قطاع غزة للحد من انتشار فايروس كورونا.

المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم قال إن نسبة التزام المواطنين بحظر التجوال يومي الجمعة والسبت تكاد تكون كاملة، عدا بعض المخالفات البسيطة جداً.

واعتبر أن ما تحقق هو محطة ناجحة يُبنى عليها، آملاً المحافظة على ذلك عبر الالتزام بالكمامة، وتفادي الازدحام والتجمع.

وقال البزم، إن هناك حالة عالية من الانضباط من قبل المواطنين بالإجراءات المتخذة.

وأضاف أن جهوداً كبيرة بُذلت للتحضير والتهيئة خلال الأيام الماضية، وصولاً إلى هذه الحالة من الانضباط والالتزام.

وأكد أن هذه الحالة تدل على حالة الوعي الكبير لدى المواطنين وتقدير الأزمة التي نعيشها، مشيراً إلى أن ذلك سيعود إيجاباً على صعيد مواجهة الأزمة.

سبب الالتزام

وحول أسباب نسبة الالتزام العالية، أوضح البزم أن شعور المواطنين بالمسؤولية وخطورة الأزمة هو السبب الأهم في الالتزام، ومن ثم التهيئة والتحضير المسبق للمواطنين، وإعطائهم فرصة للتزود باحتياجاتهم.

وأشار البزم إلى أن الأجهزة الشرطية والأمنية تعاملت مع عدد من مخالفي قرار حظر التجوال، وتم نقلهم لمراكز الحجر.

ولفت إلى أنه سيتم إخلاء سبيل كل الموقوفين خلال اليومي الماضيين صباح الأحد، بعد التوقيع على تعهدات بعدم تكرار المخالفة، مؤكداً أنه في حال التكرار سيتم إحالة المخالفين إلى المحكمة.

وحول الإجراءات المتبعة في الوزارة، قال البزم إن حالة استنفار بنسبة 50% أُعلنت وزارة الداخلية لتنفيذ الإغلاق يومي الجمعة والسبت، بمشاركة 9 آلاف شرطي وعنصر أمن.

وتابع: "كنا أمام أداء ميداني عالٍ، والشرطة والأجهزة الأمنية تعاملت بحكمة كبيرة ما بين تطبيق الإغلاق، وتلبية الحاجات الطارئة لبعض المواطنين".

وكشف المتحدث باسم الداخلية عن استقبال عشرات آلاف الاتصالات من المواطنين خلال يومي الإغلاق عبر الرقمين 100 و109، وتقديم الخدمة والإعانة للمواطنين في حالات الاضطرار.

محطة ناجحة

وأشار البزم إلى أن ما تم تحقيقه من التزام وانضباط خلال هذين اليومين يجب ألا يتأثر في الرجوع إلى الأجواء الاعتيادية.

وحث البزم المواطنين على الحفاظ على حالة الالتزام العامة، "فلا زلنا في أوج إجراءات مواجهة كورونا".

وزاد في قوله: "كنا واضحين من البداية أن الإغلاق سيكون ليومين فقط"، داعياً إلى عدم تكرار ما حدث الخميس الماضي من اكتظاظ، "فلا داعي للمبالغة في الاستعداد والتزود بالحاجيات، وتأخير ذلك حتى الساعات الأخيرة".

وبخصوص عودة بعض القطاعات للعمل، أوضح البزم أنه سيًسمح للمخابز بالعمل بدءاً من الساعة 10 مساء اليوم للتجهيز لتقديم الخدمة للمواطنين صباح الغد، وكذلك المزارعين، والصيادين سيسمح لهم بالتحرك عند الساعة 3 فجر الأحد.

وأكد أن قرار منع التجمعات ومنع إقامة الأفراح وبيوت العزاء ما زال سارياً خلال الفترة المقبلة.

وأشار البزم إلى أن قرار الإغلاق وحظر التجوال يومي الجمعة والسبت سيستمر حتى نهاية الشهر الجاري، مبيناً أنه سيكون بعد ذلك تقييم جديد تبعاً لمستجدات الحالة الوبائية.

وعبر البزم عن أمله بأن تحقق الإجراءات الوقائية المتخذة الجدوى المرجوة منها، وصولاً إلى تسطيح منحنى الوباء، وتقليل أعداد الإصابات.

وختم بالقول: "نجتهد لتحقيق أفضل النتائج على صعيد مواجهة الوباء، بأقل الإجراءات المفروضة على المواطنين؛ مراعاة للظروف العامة".