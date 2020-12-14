المستشفى الأوروبي يقدم الرعاية الصحية لـ (1000) مصاب كورونا خلال نوفمبر

غزة- الرأي

قال التقرير الصادر عن رئيس قسم خدمات المرضى بمستشفى غزة الأوروبي أ. رائد عبد الرازق، إن عدد الحالات المصابة بكوفيد 19 والتي تم استقبالها لتلقي العلاج اللازم في المستشفى بلغت 1085 حالة بزيادة مقدارها 75% عن عدد حالات شهر أكتوبر المنصرم .

وقد شكل الأطفال ما نسبته 6% من عدد الحالات ، وأشار التقرير إلى وجود ارتفاع في حالات الدخول للأقسام الداخلية بنسبة 126% وذلك بعد ادخال 705 مريض للاقسام و281 للمدرسة الملحقة بالمستشفى .

وفيما يتعلق بالحالات التي تم ادخالها لأقسام العناية المركزة فقد بلغ عددها

149 حالة ، أما مجموع الوفيات في تلك الاقسام بلغ 23 حالة وفاة ، وبلغت نسبة الوفاة لحالات الدخول 6% .

ولفت التقرير إلى تسجيل 11 حالة ولادة خلال نوفمبر منها 7 ولادات طبيعية و4 قيصرية ، وقام قسم الكلى بتنفيذ 228 جلسة غسيل لعدد 30 مريض ، وتم صرف 10900 وصفة طبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا .

هذا وقد أجريت داخل المستشفى 10 عمليات جراحية تنوعت بين جراحات عامة وجراحة قلب وعظام وأوعية دموية ، وارتفعت نسبة التحاليل التي يجريها المختبر إلى 100% عن الشهر الماضي أي الضعف بمعدل 24455 تحليل للمرضى المنومين.

وبيّن التقرير أنه تم اجراء جلسة علاج طبيعي لـ 145 مريض منها 531 جلسة خضع لها مرضى اقسام العناية ، بينما أجرى قسم الأشعة 1400 صورة عادية و 10 صورة أمواج فوق صوتية و 40 صورة مقطعية .

يذكر أن المستشفى الأوروبي يقدم خدماته لمرضى كورونا منذ بدء الجائحة في شهر اغسطس بعد قرار وزارة الصحة بتحويله إلى مستشفى وبائيات