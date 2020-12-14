وزارة التعليم بغزة تطلق مرئية “روافد التعليمية”

غزة- الرأي

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة البث التجريبي لقناة ومرئية” روافد التعليمية” على البث الأرضي الرقمي في قطاع غزة.

وتُعد القناة إضافة نوعية وإنجاز كبير وجديد على المستوى الوطني تحققه وزارة التعليم بغزة في إطار دورها الرائد بتوفير التعليم الراقي للطلبة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت لدى افتتاحه القناة والبث:” تنطلق قناة روافد التعليمية لتتعانق مع إذاعة صوت التربية والتعليم وبوابة روافد التعليمية لتشكل مجموعة متكاملة تهدف لنشر المحتوى التعليمي الهادف والممتع من أجل تعزيز التعليم عن بُعد في ظل ظروف استثنائية تُعاني منها العملية التعليمية بسبب آثار وباء كوفيد 19 وانقطاع الطلبة عن الدوام المدرسي.

وتهدف القناة إلى تقديم الدروس التعليمية المصورة لجميع الصفوف، وفي جميع المباحث الدراسية من خلال نخبة من المعلمين والمشرفين المتميزين ، كما وستقدم خطة برامجية متنوعة تهدف إلى تعزيز القيم الدينية والوطنية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة من خلال برامج شيقة وممتعة ، وستعزز القناة مواهب الطلبة ومهاراتهم وتعزز لديهم الإبداع والابتكار.

وأوضح وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت أنه تم اختيار يوم المعلم الفلسطيني موعداً لانطلاق بث قناة روافد التعليمية تقديراً للدور الكبير الذي يقوم به المعلم الفلسطيني في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه العملية التعليمية والتي آخرها تحديات وباء كوفيد 19.

وأشاد وكيل الوزارة بجميع من ساهم في إنجاح القناة من الطواقم التعليمية والفنية من المدارس والمديريات والوزارة.

وشارك في فعالية بدء البث للقناة مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي الدكتور محمود مطر، ومدير عام التقنيات التربوية الدكتور أحمد أبو ندى، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة الأستاذ معتصم الميناوي، ومدير التعليم الالكتروني الدكتور أكرم فروانة، ومدير الإذاعة التعليمة الدكتور تامر الشريف.

وتجول الوفد في مقر القناة واستديوهاتها في مدينة غزة ، والتقى بالفريق الفني العامل وتابع عن قرب الإجراءات الفنية للعمل والانتاج