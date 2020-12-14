تعليم غرب غزة تثمن جهود مدراء المدارس في ظل الظروف الصعبة

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة اجتماعاً موسعاً لمدراء مدارس غرب غزة، وذلك في مركز التدريب والتأهيل التابع للمديرية وضمن إجراءات احترازية وقائية لوضعهم في صورة أخر التطورات للمسيرة التعليمية ومناقشة تعليمات التعلم عن بُعد وتقييم الطلبة للفصل الدراسي الأول 2020/2021.

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم د.عبدالقادر أبوعلي، أ.مها حلس مدير الدائرة الادارية، أ.فلاح الترك رئيس قسم الاشراف، أ.رفيق عوض رئيس قسم الادارات، أ.ابراهيم حسونة رئيس قسم التخطيط.

وفي بداية اللقاء رحب د.أبوعلي بمدراء المدارس وتمنى لهم ولجميع العاملين في المدارس السلامة الدائمة ، مثمناً جهودهم في متابعة وادارة المدارس في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها العملية التعليمية.

وأكد مدير التعليم أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة التعليمات الخاصة بالتعلم عن بُعد وتقييم الطلبة للفصل الدراسي الأول 2020/2021.

وتحدث مدير التعليم عن ضرورة متابعة المعلمين وحضور صفوفهم الافتراضية، كما وأضح د.أبوعلي أليات التعينات الجديدة التي سيتم العمل بها بعد أن تم اقرارها من قبل وزارة التعليم، كما وبحث د.أبوعلي مع المدراء الاليات التي سيتم تقيم الطلاب عليها من قبل المعلمين.

ونوه مدير التعليم الى ضرورة تواجد ادارة المدرسة داخل المدرسة طوال ايام الاسبوع لتسهيل عملهم وعمل المعلمين وتسهيل كافة الخدمات التعليمية المقدمة من المدارس للمجتمع وللطلاب على وجه الخصوص.

بدورها نوهت أ.حلس الى ضرورة متابعة الصفوف الافتراضية وتذكير المعلمين بأهميتها وضرورة التواصل مع الطلبة عبر هذه الصفوف، كما وناقشت مدير الدائرة الادارية مع مدراء المدارس العديد من القضايا التي تخص العملية التعليمية.

وفي نهاية الاجتماع إستمع د.أبوعلي إلى تساؤلات مدراء المدارس واقتراحاتهم والمعوقات التي تواجههم في عملهم الميداني؛ مؤكداً على أن المديرية ستعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة لهم لإنجاح عملهم في ظل الظروف الحالية التي تشهدها العملية التعليمية.

