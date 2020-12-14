"هاكر" يسيطرون على معلومات حساسة لشركات إسرائيلية

فلسطين المحتلة - الرأي

تعرضت مواقع إلكترونية غير حكومية لدى الاحتلال الإسرائيلي لهجمات إلكترونية يعتقد أنها إيرانية الليلة الماضية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن المهاجمين اخترقوا مخزون معلومات لشركات إسرائيلية، وطالبوا بفدية مالية.

وقالت الصحيفة إن مجموعة هاكر ايرانية تسمى Pay1Key نشرت بعد ظهر أمس، معلومات حول هجوم نفذته ضد شركة تقنية إسرائيلية تابعة لشركة "اينتل" العالمية وطالبت بفدية مقدارها 2 مليار دولار.

في حين يبدو أن الهاكرز تمكنوا، وفق الصحيفة، من الوصول إلى معلومات "قيمة جدًا" داخل أجهزة الشركة، وتوعدوا بنشرها خلال 72 ساعة ما لم يتم دفع الفدية.

ويأتي ذلك بعد أيام من اختراق كبرى شركات التأمين الإسرائيلي "شربيت" وطلب الهاكرز فدية مالية بالملايين لوقف عمليات تسريب بيانات المشتركين.

وأشارت الصحيفة إلى أن قسم المعلومات في الشاباك يتدخل سعيًا لوقف عمليات التسريب.

ويُعتقد أن الهجمات تأتي ردًا على اغتيال عالم الذرة الإيراني فخري زادة عبر استهداف مركبته في طهران قبل أيام، وتوعد إيران بالرد.

ترجمة | صفا