تسجيل إصابات "كورونا" جديدة بصفوف المغتربين الفلسطينيين

فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، بتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين في أرجاء العالم.

وبينت الوزارة أن الإصابات الجديدة ترفع الحصيلة إلى 8441 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثاني على التوالي لتستقر حالات الوفاة عند 327 حالة، منذ بدء الجائحة.

في السياق، ذكرت السفارة لدى البرازيل أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 82 إصابة، فيما سجلت 6 حالات وفاة سابقة.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 98 حالة، وعدم تسجيل أية إصابة جديدة لهذا اليوم، ليبقى عدد الإصابات 5510 إصابات.