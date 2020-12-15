الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بمنخفض الجوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً وبارداً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة خاصة في ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو هذه الليلة الجو بارداً في معظم المناطق، وتسقط زخات متفرق من الأمطار على بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد، لذا يكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، غائماً وبارداً حيث يطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يستمر الجو، الخميس المقبل، غائم الى غائم جزئي وباردا، وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً الى بارد، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ،والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، من خطر: تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.