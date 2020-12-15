فوائد جديدة لاتعرفها عن الجزر

أظهرت دراسة حديثة أجراها قسم علوم الأغذية والتغذية البشرية بجامعة إلينوي الأمريكية، فوائد عديدة وجديدة للجزر، الذى يعد مهما في الوجبات الغذائية ويعزز من صحة الجسم، طبقا لما ورد في موقع medicalxpress.

وحددت الدراسة أن للجزر فوائد عديدة نظرا لأنه يعد مصدرا جيدا للبيتاكاروتين، وهو المركب النشط بيولوجيًا الذي يعطي الجزر لونه البرتقالي، حيث يتم تحويل البيتا كاروتين إلى فيتامين أ، الذى يسهم في خفض الكوليسترول "الضار" في الدم.

ويسهم هذا المركب المتواجد بالجزر في الحماية من تطور تصلب الشرايين، والتي تعد من السبب الرئيسى للوفاة في جميع أنحاء العالم، ومدى أهميته على صحة القلب والأوعية الدموية.

ويلعب هذا مركب بيتا كاروتين، دورا في الاختلاف الجيني المسئول عن نشاط وحيوية الإنسان، بعد ان أظهرت عينات الدم والحمض النووي أن هناك ارتباطًا بين نشاط هذا المركب ومستوى الكوليسترول السيئ.

وقالت الدراسة إن تناول الجزر الذى يحتوى على مركب بيتا كاروتين، يساعد الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الكوليسترول بالحماية من تصلب الشرايين، فضلا عن أهمية فيتامين أ في ابطاء عملية إفراز الدهون في مجرى الدم.

الجدير بالذكر أن فيتامين أ يسهم في مقاومة العمى الليلى ويقاوم خطر الإصابة بالعدوى في منطقة الحنجرة والصدر والبطن، كما أنه يقاوم جفاف البشرة ومشاكل الخصوبة، وعلاج تأخر النمو لدى الأطفال.

ويسهم أيضا في خفض خطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الرئة والبروستاتا والقولون.