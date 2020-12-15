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9 نصائح لاختيار أفضل قناع وجه للوقاية من كورونا؟

15 كانون أول / ديسمبر 2020 08:55

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شراء قناع قماش جيد، يتطلب بعض النقاط التي تحتاج إلى وضعها في الاعتبار.وفيما يلي بعض المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض، وذلك وفقا لتقرير موقع " Thehealthsote"

1. ابحث عن أقنعة ذات 3 طبقات على الأقل .

2- طبقة داخلية مصنوعة من مادة تمتص الماء (قطن أو مزيج قطني).

3- الطبقة الخارجية تكون مصنوعة من مادة طاردة للماء (بوليبروبيلين ، بوليستر ، أو مزيجها).

4- الطبقة وسطى تكون مادة اصطناعية غير منسوجة مثل البولي بروبلين أو طبقة قطنية أخرى والتي قد تعزز الترشيح أو تحتفظ بالقطرات.

5. تأكد من وجود توافق جيد مع ختم محكم، حيث تُعد أسلاك تركيب الشكل في جسر الأنف مفيدة بشكل خاص.

6. تأكد من أنها تتناسب بشكل مريح على جانبي الوجه وتغطي الأنف والفم بالكامل.

7. اختر أقنعة مؤمنة برباط أو حلقات الأذن.

8. تأكد من أنه يسمح بالتنفس دون قيود.

9. حدد المواد التي يمكن غسلها وتجفيفها آليًا دون تلف أو تغيير في الشكل.

كيف ترتدي قناع الوجه بشكل صحيح
 

من المهم ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة لمنع انتشار فيروس كورونا، لكن الأقنعة تكون فعالة فقط إذا تم ارتداؤها بشكل صحيح ، وتغطي أنفك وفمك.

 يفضل بعض الناس ارتداء أقنعهم المنسدلة بحيث تغطي أفواههم فقط وتترك أنوفهم مكشوفة، فإذا كنت ترتدي قناع وجه بهذا الشكل ، فهناك فرصة كبيرة لإصابتك بفيروس كورونا.

إن وضع أو ارتداء قناع نظيف عملية بسيطة نسبيًا، أولاً ، اغسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل ، ثم أمسك بالرباط أو حلقات الأذن ، ضع القناع على وجهك وتأكد من إحكام إغلاق جيد حول جسر الأنف والخدين والذقن وجوانب وجهك. أثناء ارتداء القناع ، لا تلمس الجزء الأمامي منه ، فقد تكون هناك جزيئات فيروسية على السطح.

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