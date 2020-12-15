الصحة: سيتم توفير (٢١٣) كادراً بشرياً لسد احتياجات القطاع الصحي

غزة- الرأي

شاركت وزارة الصحة في لجان المقابلات الشخصية الخاصة بالوظائف الصحية ضمن المشروع الألماني للتشغيل الموقت والتي تعقد في مديريات وزارة العمل.

وقال مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة محمود حماد، إن هذا المشروع يسعى لسد احتياجات القطاع الصحي من الموارد البشرية والتي من شأنها تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية في مرافق الوزارة ضمن انتشار فيروس كورونا (كوفيد _19)، من خلال توفير فرص عمل لمدة (11) شهر للوظائف الصحية، و(3 شهور) للوظائف الخدماتية على بند التشغيل المؤقت بحسب الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة من الموارد البشرية كأولوية أولى من الوظائف التالية تشمل طبيب بشري عام، وممرض جامعي، تحاليل طبية، وعامل مراسل.

وأوضح حماد أن من خلال هذا المشروع وعقد المقابلات الشخصية سيتم توفير عدد (213) كادرا بشريا كمرحلة أولى من مختلف التخصصات مما يساهم في صقل مهارات الخريجين العملية والعلمية ورفع الكفاءة المهنية لديهم من خلال اندماجهم في العمل الصحي داخل مرافق الوزارة.