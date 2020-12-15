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بالتعاون مع ديوان الموظفين

الصحة تعقد المقابلات الشخصية لوظيفة طبيب بشري

15 كانون أول / ديسمبر 2020 09:08

الصحة تعقد المقابلات الشخصية لوظيفة طبيب بشري
الصحة تعقد المقابلات الشخصية لوظيفة طبيب بشري

غزة- الرأي

شاركت وزارة الصحة الفلسطينية في إجراء مقابلات وظيفة طبيب بشري بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام، بمشاركة (224) متقدما ومتقدمة .

وقال أ.محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية في وزارة الصحة ، إن المقابلات الشخصية لوظيفة طبيب بشري عام سارت على أعلى درجات المهنية والنزاهة في يومها الأول ، وستستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة لجنة مختصة من ديوان الموظفين العام في مقر تنمية القوى البشرية بوزارة الصحة .

وبين أ. حماد أن وزارة الصحة تسعى جاهدة لتعزيز القطاع الصحي بالكوادر البشرية الطبية المتخصصة على بند العقد الخاص بما ينعكس على  جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد_19).

كما وأوضح أن منظومة الامتحانات الوظيفية تعكس صورة إيجابية للتعاون المشترك بين مؤسسات الحكومة بما يحقق التميز في الأداء مثمنا كافة الجهود التي تبذلها كوادر وزارة الصحة، قسم التعيينات في دائرة شؤون الموظفين، وديوان الموظفين العام وجميع اللجان المشاركة .

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